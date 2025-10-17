Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Belarús
  3. Svir
  4. Comercial

Locales comerciales en venta en Svir, Belarús

1 propiedad total found
Propiedad comercial 1 588 m² en Svir, Belarús
Propiedad comercial 1 588 m²
Svir, Belarús
Habitaciones 5
Área 1 588 m²
Piso 1/1
Ofrecemos a su atención una excelente opción para las inversiones - cinco capstroi en una pa…
$297,600
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir