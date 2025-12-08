Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Belarús
  3. Skidzieĺ
  4. Comercial

Locales comerciales en venta en Skidziel, Belarús

1 propiedad total found
Propiedad comercial 545 m² en Skidziel, Belarús
Propiedad comercial 545 m²
Skidziel, Belarús
Área 545 m²
Número de plantas 2
$180,000
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir