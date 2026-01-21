Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Locales comerciales en venta en Sarsunski sielski Saviet, Belarús

2 propiedades total found
Propiedad comercial 786 m² en Novy Dvor, Belarús
Propiedad comercial 786 m²
Novy Dvor, Belarús
Habitaciones 43
Área 786 m²
Número de plantas 2
$290,000
Producción 786 m² en Novy Dvor, Belarús
Producción 786 m²
Novy Dvor, Belarús
Habitaciones 43
Área 786 m²
Número de plantas 2
$290,000
