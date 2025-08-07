Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Locales comerciales en venta en Pleshchanitsy, Belarús

5 propiedades total found
Producción 209 m² en Pleshchanitsy, Belarús
Producción 209 m²
Pleshchanitsy, Belarús
Área 209 m²
Piso 1
Empresa profesional con infraestructura y tienda listas Venta rentable KFH con infraestruct…
$255,000
Almacén 503 m² en Pleshchanitsy, Belarús
Almacén 503 m²
Pleshchanitsy, Belarús
Habitaciones 1
Área 503 m²
Piso 1/1
Un edificio industrial con una superficie de 502.8 metros cuadrados en venta. en el distrito…
$52,000
Almacén 744 m² en Pleshchanitsy, Belarús
Almacén 744 m²
Pleshchanitsy, Belarús
Habitaciones 10
Área 744 m²
Piso 2/2
Ponemos a su atención una parcela con una estructura permanente, ubicada en la dirección: Re…
$150,000
