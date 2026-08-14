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Restaurantes en venta en Pinsk, Belarús

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Restaurante, cafetería 1 384 m² en Pinsk, Belarús
Restaurante, cafetería 1 384 m²
Pinsk, Belarús
Área 1 384 m²
Número de plantas 3
Edificio multifuncional en venta en el centro histórico de PinskDirección: Pinsk, Lenin St.,…
$680,000
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Restaurante, cafetería 989 m² en Pinsk, Belarús
Restaurante, cafetería 989 m²
Pinsk, Belarús
Área 989 m²
Número de plantas 3
Edificio multifuncional en venta en el centro histórico de PinskDirección: Pinsk, Lenin St.,…
$500,000
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