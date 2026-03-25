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Locales comerciales en venta en Pinsk, Belarús

2 propiedades total found
Propiedad comercial 3 538 m² en Pinsk, Belarús
Propiedad comercial 3 538 m²
Pinsk, Belarús
Área 3 538 m²
Piso 1/1
Local comercial, almacén d. Pinsk, Krasnoarmeiska Street, 18 a Superficie total: 3.537,6 m2 …
$1,67M
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Oficina 3 538 m² en Pinsk, Belarús
Oficina 3 538 m²
Pinsk, Belarús
Área 3 538 m²
Piso 1/1
locales comerciales, construcción de almacenes g. Pinsk, st. Krasnoarmeyskaya, 18 k supe…
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