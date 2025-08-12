Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Locales comerciales en venta en Myory, Belarús

2 propiedades total found
Propiedad comercial 189 m² en Myory, Belarús
Propiedad comercial 189 m²
Myory, Belarús
Área 189 m²
Piso 1/1
Gran sala de ladrillo con secador y muchas máquinas Número de contrato con la agencia 625\1 …
$12,000
Tienda 127 m² en Myory, Belarús
Tienda 127 m²
Myory, Belarús
Área 127 m²
Piso 1/1
El centro histórico de la ciudad.Edificio independiente en la plaza central.Una nueva línea …
$30,500
