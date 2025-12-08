Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Belarús
  3. Provincia de Minsk
  4. Comercial
  5. De inversiones

Inversiones Inmobiliarias en Provincia de Minsk, Belarús

bienes raíces comerciales
185
restaurantes
10
hoteles
3
oficinas
23
Mostrar más
De inversiones Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
De inversiones en Dziamidavicki sielski Saviet, Belarús
De inversiones
Dziamidavicki sielski Saviet, Belarús
Venta parcela de 6 hectáreas en el distrito de Dzerzhinsky de la región de Minsk, Demidovich…
$1,000,000
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Vendedor particular
Idiomas hablados
Русский
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir