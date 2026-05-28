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Propiedades residenciales con piscina en venta en Lida District, Belarús

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Lida
56
Hancarski sielski Saviet
8
Dubrovienski sielski Saviet
6
Tracciakouski sielski Saviet
4
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2 propiedades total found
Casa en Tarnouski sielski Saviet, Belarús
Casa
Tarnouski sielski Saviet, Belarús
Área 171 m²
Venta de una casa a 8 km de Lida, en Cybory. La casa es de una planta con un piso ático de l…
$93,000
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en Lida, Belarús
Lida, Belarús
Área 41 m²
1/2 parte en la propiedad de una casa residencial se vende. Agua central y suministro de gas…
$20,000
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Tipos de propiedades en Lida District

apartamentos
casas independientes

Parámetros de las propiedades en Lida District, Belarús

con Garaje
con Jardín
Baratos
De lujo
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