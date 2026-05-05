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Propiedades residenciales con Jardín en venta en Lida District, Belarús

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Lida
49
Dubrovienski sielski Saviet
7
Hancarski sielski Saviet
7
Tracciakouski sielski Saviet
3
14 propiedades total found
en Tracciakouski sielski Saviet, Belarús
Tracciakouski sielski Saviet, Belarús
Área 95 m²
Menos de 1 km a g. Lida en Ostrovlya, cerca del agua central, gasoducto y asfalto (20 metros…
$29,000
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Casa en Hancarski sielski Saviet, Belarús
Casa
Hancarski sielski Saviet, Belarús
Área 115 m²
Acogedor chalet en venta en pintoresco Dorzh Precio por acuerdo Una gran opción para aquello…
$15,000
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Casa en Dubrovienski sielski Saviet, Belarús
Casa
Dubrovienski sielski Saviet, Belarús
Área 51 m²
Granja en venta en las afueras de Lida en Pridybayly, a 5-10 minutos en coche de la ciudad s…
$5,900
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CoexCoex
Casa en Lida, Belarús
Casa
Lida, Belarús
Área 115 m²
Casa de ladrillos en venta en Lida en Victory Avenue, 176. Amplia y confiable casa de ladril…
$28,000
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Casa en Lida, Belarús
Casa
Lida, Belarús
Área 176 m²
Un edificio residencial funcional en la calle está a la venta. 1o Hasanovskaya ... ladrillo …
$54,000
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Casa en Hancarski sielski Saviet, Belarús
Casa
Hancarski sielski Saviet, Belarús
Área 45 m²
Una casa de jardín está en venta cerca de D. Dorji, adecuado para vivir todo el año. Cocina …
$17,500
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MontbelMontbel
Casa en Piersamajski, Belarús
Casa
Piersamajski, Belarús
Área 62 m²
¿Está buscando un lugar tranquilo cerca de la ciudad? Esta casa es una opción ideal para una…
$23,000
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Casa en Piersamajski, Belarús
Casa
Piersamajski, Belarús
Área 62 m²
¿Está buscando un lugar tranquilo cerca de la ciudad? Esta casa es una opción ideal para una…
$19,900
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Casa en Lida, Belarús
Casa
Lida, Belarús
Área 62 m²
En la calle Dzerzhinsky en una gran parcela de 10.26 acres entre numerosos arbustos thuya y …
$26,500
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Casa en Hancarski sielski Saviet, Belarús
Casa
Hancarski sielski Saviet, Belarús
Venta casa de campo situada en residencial ST "Prinemanskoye", distrito de Lida. La casa es …
$10,000
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Casa en Hancarski sielski Saviet, Belarús
Casa
Hancarski sielski Saviet, Belarús
Área 110 m²
Ofrecemos a su atención una amplia casa residencial con su propio territorio de 6,22 acres, …
$13,500
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Casa en Lida, Belarús
Casa
Lida, Belarús
Área 138 m²
En el "pueblo romano" vendió casa de campo de lujo con buenas reparaciones, un gran garaje y…
$135,000
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en Dubrounia, Belarús
Dubrounia, Belarús
Área 115 m²
En las inmediaciones de la ciudad, se vende una media casa (4 habitaciones) con una superfic…
$27,000
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Casa en Lida, Belarús
Casa
Lida, Belarús
Área 100 m²
Una casa tipo mansard de ladrillo está en venta en Juventud. Superficie total de 100m2, resi…
$37,000
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Tipos de propiedades en Lida District

apartamentos
casas independientes

Parámetros de las propiedades en Lida District, Belarús

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con Piscina
Baratos
De lujo
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