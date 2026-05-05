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Propiedades residenciales con garaje en venta en Lida District, Belarús

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Lida
49
Dubrovienski sielski Saviet
7
Hancarski sielski Saviet
7
Tracciakouski sielski Saviet
3
14 propiedades total found
Casa en Hancarski sielski Saviet, Belarús
Casa
Hancarski sielski Saviet, Belarús
Área 78 m²
Capital jardín casa en venta en Dorja La casa es muy cálida - el material de las paredes ext…
$16,584
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Casa en Hancarski sielski Saviet, Belarús
Casa
Hancarski sielski Saviet, Belarús
Área 115 m²
Acogedor chalet en venta en pintoresco Dorzh Precio por acuerdo Una gran opción para aquello…
$15,000
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Casa en Lida, Belarús
Casa
Lida, Belarús
Área 91 m²
Acogedora casa de ladrillos en venta en Lida, Klimko St! ¿Buscando una casa cómoda en un gra…
$45,000
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AdriastarAdriastar
Casa en Lida, Belarús
Casa
Lida, Belarús
Área 98 m²
Descripción Casa en venta en la zona del hospital, 1970, construida, madera, cubierta de lad…
$35,000
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Casa en Lida, Belarús
Casa
Lida, Belarús
Área 176 m²
Un edificio residencial funcional en la calle está a la venta. 1o Hasanovskaya ... ladrillo …
$54,000
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Casa en Piersamajski, Belarús
Casa
Piersamajski, Belarús
Área 62 m²
¿Está buscando un lugar tranquilo cerca de la ciudad? Esta casa es una opción ideal para una…
$23,000
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Melrose VillasMelrose Villas
Casa en Piersamajski, Belarús
Casa
Piersamajski, Belarús
Área 62 m²
¿Está buscando un lugar tranquilo cerca de la ciudad? Esta casa es una opción ideal para una…
$19,900
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Casa en Lida, Belarús
Casa
Lida, Belarús
Área 84 m²
Edificio residencial en venta (en Sloboda ) en la calle Dzerzhinsky, construido en 2003 ( pe…
$64,000
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Casa en Lida, Belarús
Casa
Lida, Belarús
Área 93 m²
Amplia vivienda en venta en el barrio juvenil. La superficie total es de 93.1m2, 4 salones -…
$65,000
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Casa en Hancarski sielski Saviet, Belarús
Casa
Hancarski sielski Saviet, Belarús
Área 110 m²
Ofrecemos a su atención una amplia casa residencial con su propio territorio de 6,22 acres, …
$13,500
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Casa en Lida, Belarús
Casa
Lida, Belarús
Área 138 m²
En el "pueblo romano" vendió casa de campo de lujo con buenas reparaciones, un gran garaje y…
$135,000
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en Dubrounia, Belarús
Dubrounia, Belarús
Área 115 m²
En las inmediaciones de la ciudad, se vende una media casa (4 habitaciones) con una superfic…
$27,000
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Casa en Lida, Belarús
Casa
Lida, Belarús
Área 73 m²
En venta casa de un piso en el microdistrito juvenil. La casa tiene 4 habitaciones y una coc…
$26,500
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Casa en Lida, Belarús
Casa
Lida, Belarús
Área 100 m²
Una casa tipo mansard de ladrillo está en venta en Juventud. Superficie total de 100m2, resi…
$37,000
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Tipos de propiedades en Lida District

apartamentos
casas independientes

Parámetros de las propiedades en Lida District, Belarús

con Jardín
con Piscina
Baratos
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