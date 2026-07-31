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Propiedades residenciales con Jardín en venta en Krasnienski sielski Saviet, Belarús

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casas independientes
27
5 propiedades total found
Casa en Krasnienski sielski Saviet, Belarús
Casa
Krasnienski sielski Saviet, Belarús
Área 54 m²
La casa está a 40 km de MKAD. Garden Association Green Hills-2, dirección Molodechensk. Su…
$10,900
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Casa en Krasnaje, Belarús
Casa
Krasnaje, Belarús
Área 79 m²
Un hogar confiable para la vida y la recreación ❤️ Amplia y confiable casa para vivir cómoda…
$49,900
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Casa en Krasnienski sielski Saviet, Belarús
Casa
Krasnienski sielski Saviet, Belarús
Área 43 m²
Dacha en CT "Medtechnician" - su rincón personal de la naturaleza❤️Molodechno el distrito Si…
$16,671
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LDV InvestLDV Invest
en Krasnienski sielski Saviet, Belarús
Krasnienski sielski Saviet, Belarús
Área 80 m²
Excelente media casa 80 metros cuadrados con un garaje separado y baño. ❤️Esta casa es una m…
$33,900
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Casa en Krasnienski sielski Saviet, Belarús
Casa
Krasnienski sielski Saviet, Belarús
Área 80 m²
Excelente casa fuerte de madera, dirección Molodechnen, Estación ferroviaria de trenes Olekh…
$10,900
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Parámetros de las propiedades en Krasnienski sielski Saviet, Belarús

con Garaje
Baratos
De lujo
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