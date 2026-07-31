Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Belarús
  3. Krasnienski sielski Saviet
  4. Residencial
  5. Garaje

Propiedades residenciales con garaje en venta en Krasnienski sielski Saviet, Belarús

;
casas independientes
27
4 propiedades total found
Casa en Krasnienski sielski Saviet, Belarús
Casa
Krasnienski sielski Saviet, Belarús
Área 37 m²
La opción ideal para aquellos que buscan no sólo una casa de campo, sino un lugar de poder p…
$10,900
Dejar una solicitud
Casa en Krasnienski sielski Saviet, Belarús
Casa
Krasnienski sielski Saviet, Belarús
Área 27 m²
La casa está a 50 km de MKAD. Garden Association Monolith-92, dirección Molodechensk. Supe…
$7,500
Dejar una solicitud
en Krasnienski sielski Saviet, Belarús
Krasnienski sielski Saviet, Belarús
Área 80 m²
Excelente media casa 80 metros cuadrados con un garaje separado y baño. ❤️Esta casa es una m…
$33,900
Dejar una solicitud
TekceTekce
Casa en Krasnienski sielski Saviet, Belarús
Casa
Krasnienski sielski Saviet, Belarús
Área 80 m²
Excelente casa fuerte de madera, dirección Molodechnen, Estación ferroviaria de trenes Olekh…
$10,900
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Krasnienski sielski Saviet, Belarús

con Jardín
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir