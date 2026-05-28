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Propiedades residenciales con garaje en venta en Raión de Kámieniets, Belarús

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Kámieniets
18
Dzmitrovicki sielski Saviet
15
Vidamlianski sielski Saviet
11
Vysokaye
13
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5 propiedades total found
Casa en Ratajcycki sielski Saviet, Belarús
Casa
Ratajcycki sielski Saviet, Belarús
Área 232 m²
Lote 9631. Residencial en Minkovichi, distrito de Kamenetsky, a 10 km de la ciudad de HighSo…
$44,456
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Casa en Vysokaye, Belarús
Casa
Vysokaye, Belarús
Área 396 m²
Vender una casa, g. Hoch, distrito de Kamenetsky, región de Brest, z.383 km del nivel MKAD1,…
$170,000
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en Kamieniuki, Belarús
Kamieniuki, Belarús
Área 135 m²
Lote 8917. Parte de la casa en el Bosque de Belovezhskaya.Solicitar información más detallad…
$58,000
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International Property AlertInternational Property Alert
Casa en Vidamlia, Belarús
Casa
Vidamlia, Belarús
Área 148 m²
Lote 9464. Casa-estado en el ayuntamiento de VidomlyanskSolicitar información más detalladaB…
$249,000
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Casa en Vidamlianski sielski Saviet, Belarús
Casa
Vidamlianski sielski Saviet, Belarús
Área 59 m²
Código de objetos 10025 : Trabajamos para el propietario! Comprar esta propiedad - usted no …
$21,000
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Tipos de propiedades en Raión de Kámieniets

apartamentos
casas independientes

Parámetros de las propiedades en Raión de Kámieniets, Belarús

con Jardín
Baratos
De lujo
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