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Propiedades residenciales con Jardín en venta en Raión de Kámieniets, Belarús

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Kámieniets
18
Dzmitrovicki sielski Saviet
15
Vidamlianski sielski Saviet
11
Vysokaye
13
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2 propiedades total found
Casa en Ratajcycki sielski Saviet, Belarús
Casa
Ratajcycki sielski Saviet, Belarús
Área 232 m²
Lote 9631. Residencial en Minkovichi, distrito de Kamenetsky, a 10 km de la ciudad de HighSo…
$44,456
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en Kamieniuki, Belarús
Kamieniuki, Belarús
Área 135 m²
Lote 8917. Parte de la casa en el Bosque de Belovezhskaya.Solicitar información más detallad…
$58,000
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