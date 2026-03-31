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Casas de campo en venta en Hajnienski sielski Saviet, Belarús

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Casa de campo en Hajnienski sielski Saviet, Belarús
Casa de campo
Hajnienski sielski Saviet, Belarús
Área 178 m²
Cottage en el pueblo de Medukhovo, que se encuentra en un lugar pintoresco, a sólo 25 kilóme…
$149,900
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