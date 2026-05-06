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Casas de campo con garaje en venta en Hajnienski sielski Saviet, Belarús

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Casa de campo en Hajnienski sielski Saviet, Belarús
Casa de campo
Hajnienski sielski Saviet, Belarús
Área 178 m²
Venta una buena casa de diseño individual y diseño a 25 km de Minsk, a 10 minutos de Moscú. …
$149,900
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Parámetros de las propiedades en Hajnienski sielski Saviet, Belarús

con Jardín
Baratos
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