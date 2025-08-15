Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Propiedades residenciales en venta en Farynauski sielski Saviet, Belarús

1 propiedad total found
Habitación en Farynauski sielski Saviet, Belarús
Habitación
Farynauski sielski Saviet, Belarús
Área 140 m²
Piso 1/1
Operando negocio listo es para la venta, centro de recreación "Dak Lake", situado en la regi…
$450,000
Parámetros de las propiedades en Farynauski sielski Saviet, Belarús

