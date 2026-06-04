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Locales comerciales en venta en Fanipalski sielski Saviet, Belarús

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Propiedad comercial 1 432 m² en Fanipalski sielski Saviet, Belarús
Propiedad comercial 1 432 m²
Fanipalski sielski Saviet, Belarús
Habitaciones 4
Área 1 432 m²
Piso 1/1
Ponemos a su atención un complejo de almacén completamente nuevo de clase "A", ubicado en la…
$1,22M
VAT
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Almacén 1 432 m² en Fanipalski sielski Saviet, Belarús
Almacén 1 432 m²
Fanipalski sielski Saviet, Belarús
Habitaciones 4
Área 1 432 m²
Piso 1/1
Ponemos a su atención un complejo de almacén completamente nuevo de clase "A", ubicado en la…
$1,22M
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Producción 1 432 m² en Fanipalski sielski Saviet, Belarús
Producción 1 432 m²
Fanipalski sielski Saviet, Belarús
Habitaciones 4
Área 1 432 m²
Piso 1/1
Ponemos a su atención un complejo de almacén completamente nuevo de clase "A", ubicado en la…
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