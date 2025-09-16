Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Belarús
  3. Ejhierdauski sielski Saviet
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Ejhierdauski sielski Saviet, Belarús

1 propiedad total found
Casa en Ejhierdauski sielski Saviet, Belarús
Casa
Ejhierdauski sielski Saviet, Belarús
Área 49 m²
Venta es una casa de madera restaurada chic en un pueblo tranquilo cerca del bosque. Complet…
$12,000
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Ejhierdauski sielski Saviet, Belarús

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir