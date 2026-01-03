Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Propiedades residenciales en venta en Douhauski sielski Saviet, Belarús

1 propiedad total found
Casa de campo en Douhauski sielski Saviet, Belarús
Casa de campo
Douhauski sielski Saviet, Belarús
Área 173 m²
Casa de dos niveles en Melkovichi, 173 metros cuadrados ❤️ Excelente casa de dos niveles con…
$135,000
Agencia
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Idiomas hablados
English, Русский
