Locales comerciales en venta en Hotland rural council, Belarús

Propiedad comercial 1 804 m² en Hotland rural council, Belarús
Propiedad comercial 1 804 m²
Hotland rural council, Belarús
Habitaciones 10
Área 1 804 m²
Piso 1/2
Ofrecemos a su atención un edificio de capital multifuncional con un terreno, situado en la …
$160,000
Producción 1 804 m² en Hotland rural council, Belarús
Producción 1 804 m²
Hotland rural council, Belarús
Habitaciones 10
Área 1 804 m²
Piso 1/2
Ofrecemos a su atención un edificio de capital multifuncional con un terreno, situado en la …
$160,000
Oficina 1 490 m² en Hotland rural council, Belarús
Oficina 1 490 m²
Hotland rural council, Belarús
Área 1 490 m²
Una parcela exclusiva de terreno con un área de 7,5 hectáreas está a la venta, ubicada a sól…
$70,000
Oficina 1 804 m² en Hotland rural council, Belarús
Oficina 1 804 m²
Hotland rural council, Belarús
Habitaciones 10
Área 1 804 m²
Piso 1/2
Ponemos a su atención una estructura de capital multifuncional con un terreno situado en la …
$160,000
