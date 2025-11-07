Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Belarús
  3. Chashniki
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Chashniki, Belarús

1 propiedad total found
Casa 2 habitaciones en Chashniki, Belarús
Casa 2 habitaciones
Chashniki, Belarús
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 25 m²
Número de plantas 1
Precio en demanda
