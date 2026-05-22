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Casas con garaje en Venta en Brozski sielski Saviet, Belarús

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Casa en Broza, Belarús
Casa
Broza, Belarús
Área 202 m²
La casa grande moderna está lista para vivir. Cinta monolítica de la Fundación + bloques FBS…
$89,730
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