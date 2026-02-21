Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casas en Venta en Brozski sielski Saviet, Belarús

1 propiedad total found
Casa 1 habitación en Broza, Belarús
Casa 1 habitación
Broza, Belarús
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Área 54 m²
En venta una acogedora casa de madera en el pintoresco pueblo de Brozh, situado en el distri…
$6,700
Parámetros de las propiedades en Brozski sielski Saviet, Belarús

