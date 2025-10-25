Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Belarús
  3. Braslaw District
  4. Comercial

Locales comerciales en venta en Braslaw District, Belarús

3 propiedades total found
Propiedad comercial 380 m² en Vidzauski sielski Saviet, Belarús
Propiedad comercial 380 m²
Vidzauski sielski Saviet, Belarús
Área 380 m²
Número de plantas 1
Продам деревянное здание бывшей польской школы в Беларуси: село Л еонполь Myorsko rayona Vit…
$3,056
Vendedor particular
Idiomas hablados
Русский
Propiedad comercial en Opsauski sielski Saviet, Belarús
Propiedad comercial
Opsauski sielski Saviet, Belarús
Número de plantas 2
$1,10M
De inversiones 3 600 m² en Opsa, Belarús
De inversiones 3 600 m²
Opsa, Belarús
Área 3 600 m²
Número de plantas 3
$75,000
