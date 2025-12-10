Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Belarús
  3. Bierastavicki sielski Saviet
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Bierastavicki sielski Saviet, Belarús

1 propiedad total found
Casa 2 habitaciones en Bierastavicki sielski Saviet, Belarús
Casa 2 habitaciones
Bierastavicki sielski Saviet, Belarús
Habitaciones 2
Área 29 m²
Número de plantas 1
Vendemos una casa en Zhukevichi, distrito de Berestovitsky, ayuntamiento de Berestovitsky. L…
$4,000
Parámetros de las propiedades en Bierastavicki sielski Saviet, Belarús

