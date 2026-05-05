Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Belarús
  3. Barysaw District
  4. Residencial
  5. Jardín

Propiedades residenciales con Jardín en venta en Barysaw District, Belarús

;
Borisov
46
Pierasadski sielski Saviet
7
Losnicki sielski Saviet
3
Pryharadny sielski Saviet
3
Mostrar más
9 propiedades total found
Casa en Pierasadski sielski Saviet, Belarús
Casa
Pierasadski sielski Saviet, Belarús
Área 155 m²
Acogedora casa en venta en un pintoresco lugar en Upirevichi, a 9 km. de Borisov. Caracterís…
$100,000
Dejar una solicitud
Casa en Pierasadski sielski Saviet, Belarús
Casa
Pierasadski sielski Saviet, Belarús
Área 41 m²
En un lugar pintoresco, a pocos kilómetros de Borisov y Zhodino, con buenos enlaces de trans…
$15,000
Dejar una solicitud
Casa en Borisov, Belarús
Casa
Borisov, Belarús
Área 45 m²
Casa en venta en Borisov! Zona de tierra: 8,4 acres La electricidad ya está conectada. Cale…
$26,000
Dejar una solicitud
CoexCoex
Casa en Borisov, Belarús
Casa
Borisov, Belarús
Área 214 m²
Ofrecemos a su atención un acogedor edificio residencial de 2 plantas en la ciudad de Boriso…
$135,000
Dejar una solicitud
Casa en Ziembinski sielski Saviet, Belarús
Casa
Ziembinski sielski Saviet, Belarús
Área 49 m²
Acogedora casa de campo con jardín y baño en una zona pintoresca ❤️Esta casa de campo es ide…
$16,900
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Idiomas hablados
English, Русский
Telegram Escribir en Telegram
Casa en Borisov, Belarús
Casa
Borisov, Belarús
Área 110 m²
Casa en venta, en la zona "Zalinein" de Borisov. La casa está en lo alto.Una parcela plana d…
$63,200
Dejar una solicitud
MontbelMontbel
Casa en Pierasadski sielski Saviet, Belarús
Casa
Pierasadski sielski Saviet, Belarús
Área 120 m²
Venta 2 pisos, casa de ladrillo. En las inmediaciones de Borisov (Pechi) 5 km en el pueblo d…
$43,500
Dejar una solicitud
en Borisov, Belarús
Borisov, Belarús
Área 59 m²
En venta el piso de la casa, decorado como un apartamento en una casa bloqueada, comúnárea d…
$19,000
Dejar una solicitud
Casa en Borisov, Belarús
Casa
Borisov, Belarús
Área 123 m²
Una casa en venta en mi horno. La casa es ladrillo, dos pisos. Disposición muy conveniente: …
$53,000
Dejar una solicitud

Tipos de propiedades en Barysaw District

apartamentos
casas independientes

Parámetros de las propiedades en Barysaw District, Belarús

con Garaje
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir