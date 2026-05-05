Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Belarús
  3. Barysaw District
  4. Residencial
  5. Garaje

Propiedades residenciales con garaje en venta en Barysaw District, Belarús

;
Borisov
46
Pierasadski sielski Saviet
7
Losnicki sielski Saviet
3
Pryharadny sielski Saviet
3
Mostrar más
8 propiedades total found
Casa en Borisov, Belarús
Casa
Borisov, Belarús
Área 214 m²
Ofrecemos a su atención un acogedor edificio residencial de 2 plantas en la ciudad de Boriso…
$135,000
Dejar una solicitud
Casa en Borisov, Belarús
Casa
Borisov, Belarús
Área 110 m²
Casa en venta, en la zona "Zalinein" de Borisov. La casa está en lo alto.Una parcela plana d…
$63,200
Dejar una solicitud
Casa en Borisov, Belarús
Casa
Borisov, Belarús
Área 102 m²
Venta de una casa con buenas reparaciones en la calle Ryabtseva. Muy conveniente ubicación, …
$145,000
Dejar una solicitud
Alanya HomeAlanya Home
Casa en Borisov, Belarús
Casa
Borisov, Belarús
Área 73 m²
Enlace a Tik Tok review En venta una acogedora casa frecuente en un distrito ajardinado de Z…
$44,000
Dejar una solicitud
en Borisov, Belarús
Borisov, Belarús
Área 59 m²
En venta el piso de la casa, decorado como un apartamento en una casa bloqueada, comúnárea d…
$19,000
Dejar una solicitud
Casa en Borisov, Belarús
Casa
Borisov, Belarús
Área 98 m²
Amplia casa residencial con comodidades está a la venta. (La zona NSS es de 106 metros cuadr…
$34,000
Dejar una solicitud
GrekodomGrekodom
Casa en Borisov, Belarús
Casa
Borisov, Belarús
Área 123 m²
Una casa en venta en mi horno. La casa es ladrillo, dos pisos. Disposición muy conveniente: …
$53,000
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Borisov, Belarús
Casa 4 habitaciones
Borisov, Belarús
Habitaciones 4
Área 214 m²
Número de plantas 3
We bring to your attention a cozy 2-storey residential building in the city of Borisov, Mins…
$135,000
Dejar una solicitud

Tipos de propiedades en Barysaw District

apartamentos
casas independientes

Parámetros de las propiedades en Barysaw District, Belarús

con Jardín
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir