Propiedades residenciales en venta en Astrynski sielski Saviet, Belarús

1 propiedad total found
Casa 2 habitaciones en Astrynski sielski Saviet, Belarús
Casa 2 habitaciones
Astrynski sielski Saviet, Belarús
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Número de plantas 1
En venta es una buena casa con un baño en un lugar limpio y tranquilo en el pueblo de Narosh…
$18,000
