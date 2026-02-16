Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Belarús
  3. Ashmyany
  4. Comercial

Locales comerciales en venta en Ashmyany, Belarús

1 propiedad total found
Propiedad comercial 77 m² en Ashmyany, Belarús
Propiedad comercial 77 m²
Ashmyany, Belarús
Área 77 m²
Piso 1/1
¡Buena oferta! ¡Venta el territorio de la antigua fábrica de lino! La zona de producción se …
$20,500
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir