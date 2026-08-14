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Apartamentos del lago en venta en Belarús

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Minsk
1345
Maladetchna
24
Maguilov
126
Baránavichi
9
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1 propiedad total found
Apartamento 3 habitaciones en Minsk, Belarús
Apartamento 3 habitaciones
Minsk, Belarús
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 86 m²
Piso 8/8
Vistas al ríoTerraza con vistas al río y marriot residenciaAcabado exclusivo en el proyecto …
$450,000
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Tipos de propiedades en Belarús

áticos
1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones
4 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Belarús

con Garaje
con Terraza
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con Vistas al mar
campo de golf cercano
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De lujo
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