Apartamentos cerca del club de golf en venta en Belarús

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Apartamento 2 habitaciones en Kalodziscanski sielski Saviet, Belarús
Apartamento 2 habitaciones
Kalodziscanski sielski Saviet, Belarús
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 41 m²
Piso 3/7
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$89,414
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