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Propiedades residenciales en venta en Millstatt am See, Austria

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2 propiedades total found
Ático Ático 3 habitaciones en Lechnerschaft, Austria
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Descripción: Este exclusivo ático está en venta en la ubicación privilegiada de Millstatt. …
$1,15M
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Apartamento 3 habitaciones en Lechnerschaft, Austria
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Lechnerschaft, Austria
Habitaciones 3
Área 88 m²
Este exclusivo apartamento de 3 dormitorios con un tamaño de 87,61 metros cuadrados ofrece u…
$1,04M
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