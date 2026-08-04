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Casas en Venta en Krems an der Donau, Austria

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Casa 5 habitaciones en Gneixendorf, Austria
Casa 5 habitaciones
Gneixendorf, Austria
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 1 492 m²
En venta, esta propiedad se encuentra en el pintoresco centro de Gneixendorf (Krems). El pun…
$274,983
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