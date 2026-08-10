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Propiedades residenciales en venta en Krems an der Donau, Austria

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2 propiedades total found
Casa 5 habitaciones en Gneixendorf, Austria
Casa 5 habitaciones
Gneixendorf, Austria
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 1 492 m²
En venta, esta propiedad se encuentra en el pintoresco centro de Gneixendorf (Krems). El pun…
$276,246
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Apartamento 3 habitaciones en Krems an der Donau, Austria
Apartamento 3 habitaciones
Krems an der Donau, Austria
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 942 m²
Descripción ¡Bienvenido a tu nuevo hogar! Este hermoso apartamento antiguo con 140 m2 de jar…
$543,246
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