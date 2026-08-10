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Villas en venta en Baden, Austria

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Villa en Baden, Austria
Villa
Baden, Austria
Área 429 m²
Esta villa excepcional, construida en 2003-2004 a los más altos estándares de calidad, está …
$3,41M
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