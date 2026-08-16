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Chalets en venta en Austria

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Chalet 15 habitaciones en Notsch, Austria
Chalet 15 habitaciones
Notsch, Austria
Habitaciones 15
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 7
Área 14 800 m²
Número de plantas 4
Chalet Le Dorf – Chalet Alpino Exclusivo en el corazón de Carinthia (Austria)En una ubicació…
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