Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Austria
  3. Bezirk Weiz
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Bezirk Weiz, Austria

;
2 propiedades total found
Apartamento en Fischbach, Austria
Apartamento
Fischbach, Austria
Área 600 m²
Una ubicación idílica rodeada de bosques. El lugar ha sido reconocido varias veces como el p…
$754,151
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Gleisdorf, Austria
Apartamento 3 habitaciones
Gleisdorf, Austria
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Piso 1
$325,312
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Bezirk Weiz, Austria

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir