Apartamentos en venta en Bezirk Neunkirchen, Austria

Neunkirchen
Apartamento 3 habitaciones en Neunkirchen, Austria
Apartamento 3 habitaciones
Neunkirchen, Austria
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 942 m²
$404,930
Apartamento 3 habitaciones en Neunkirchen, Austria
Apartamento 3 habitaciones
Neunkirchen, Austria
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 742 m²
$295,021
Apartamento 2 habitaciones en Neunkirchen, Austria
Apartamento 2 habitaciones
Neunkirchen, Austria
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 712 m²
$341,299
Parámetros de las propiedades en Bezirk Neunkirchen, Austria

