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Propiedades residenciales en venta en Bezirk Neunkirchen, Austria

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1 propiedad total found
Casa 7 habitaciones en Buchbach, Austria
Casa 7 habitaciones
Buchbach, Austria
Habitaciones 7
Área 5 m²
Esta magnífica propiedad cuenta con 241 metros cuadrados de espacio habitable repartidos en …
$691,779
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