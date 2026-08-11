Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Austria
  3. Bezirk Graz Umgebung
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Bezirk Graz Umgebung, Austria

;
casas independientes
8
9 propiedades total found
Casa en Seiersberg Pirka, Austria
Casa
Seiersberg Pirka, Austria
¡Inversionistas ten cuidado! Paquete de apartamento atractivo en Graz Bien conectado en Sei…
$1,15M
Dejar una solicitud
Casa en Seiersberg Pirka, Austria
Casa
Seiersberg Pirka, Austria
¡Los inversores miraron! Paquete de apartamento atractivo en Graz Bien conectado en Seiersb…
$2,18M
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Feldkirchen bei Graz, Austria
Apartamento 4 habitaciones
Feldkirchen bei Graz, Austria
Habitaciones 4
Área 86 m²
Número de plantas 3
$271,354
Dejar una solicitud
TekceTekce
Casa 5 habitaciones en Feldkirchen bei Graz, Austria
Casa 5 habitaciones
Feldkirchen bei Graz, Austria
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 104 m²
Número de plantas 2
В Премштетене / Бирбауме появляется новый проект: В Premst ä tten стротся 19 солнечных домв …
$304,837
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Feldkirchen bei Graz, Austria
Casa 4 habitaciones
Feldkirchen bei Graz, Austria
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 101 m²
Número de plantas 2
Se publica un nuevo proyecto en Premstetten / Birbaum: 19 casas soleadas con terrazas y geme…
$293,455
Dejar una solicitud
Casa 5 habitaciones en Feldkirchen bei Graz, Austria
Casa 5 habitaciones
Feldkirchen bei Graz, Austria
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 104 m²
Número de plantas 2
Sala de estar : 104,00 my sup2; El tamaño de la parcela 300,00 my sup2; Área de terraza : 21…
$304,837
Dejar una solicitud
Casa 5 habitaciones en Feldkirchen bei Graz, Austria
Casa 5 habitaciones
Feldkirchen bei Graz, Austria
Habitaciones 5
Área 102 m²
Número de plantas 2
Casa de pueblo en el corazón verde de Austria -   Estiria.     Superficie habitable 102,2 m …
$366,200
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Feldkirchen bei Graz, Austria
Casa 4 habitaciones
Feldkirchen bei Graz, Austria
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 101 m²
Número de plantas 2
Descripción de la instalación Un nuevo proyecto aparece en Premstetten / Birbaum: 19 casas s…
$293,454
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Feldkirchen bei Graz, Austria
Casa 4 habitaciones
Feldkirchen bei Graz, Austria
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 94 m²
Número de plantas 2
Superficie habitable: 94.00 my sup2; Superficie 160.00 m ² Área de terraza: 21 m ², balcón: …
$269,698
Dejar una solicitud

Parámetros de las propiedades en Bezirk Graz Umgebung, Austria

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir