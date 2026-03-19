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AGENCIJA Elite

Eslovenia, Upravna Enota Ljubljana
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Company type
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Agencia inmobiliaria
Gründungsjahr des Unternehmens
Gründungsjahr des Unternehmens
2009
En la plataforma
En la plataforma
1 año 11 meses
Idiomas hablados
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch
Página web
Página web
www.elitepropertyslovenia.com
Horas de trabajo
Cerrado ahora
Sobre la agencia

Elite Property Slovenia es una agencia inmobiliaria de confianza especializada en propiedades de calidad en Eslovenia. Ofrecemos una gama cuidadosamente seleccionada de viviendas y oportunidades de inversión en los lugares más atractivos del país. Todas las propiedades están representadas por agentes autorizados, garantizando un servicio confiable y profesional.

Servicios

Nuestro equipo proporciona todo el apoyo durante todo el proceso de compra o venta, así como orientación sobre planificación, renovación y gestión de bienes. También ayudamos con asuntos legales y fiscales relacionados con bienes raíces, junto con servicios de reubicación, creación de empresas y ayuda con permisos de residencia y visados.

Además de nuestras propiedades enumeradas, ofrecemos un Servicio de Buscador de Bienes, donde buscamos el mercado para ayudarle a encontrar el ajuste perfecto para sus necesidades. Háganos saber sus preferencias, y manejaremos el resto.

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Eva Jakopin
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