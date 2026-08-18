Центр риэлтерских услуг Моя 7Я

Sobre la agencia

“Mi 7Y Real Estate Services Center” es su asistente indispensable en el enorme mundo inmobiliario! Nuestra agencia trabaja igualmente eficazmente con instalaciones de mercado secundario (un departamento altamente cualificado de viviendas secundarias le está esperando!), y con nuevos edificios (nuestros administradores con cobertura del 100% de todas las ofertas de vivienda primaria seleccionarán rápidamente la mejor opción para usted).

Proporcionamos asistencia completa calificada en transacciones con la venta de bienes raíces. Nuestro joven equipo de profesionales con ojos ardientes y ya adquirido experiencia valiosa abordará con gusto la solución de su problema de vivienda de cualquier complejidad - ya sea una venta rentable de un apartamento o una búsqueda rápida de una opción adecuada entre todos los nuevos edificios en Minsk.

Muchos de nuestros especialistas han trabajado anteriormente en grandes agencias, y la ambición general y saludable nos permitió unirnos en un equipo cercano - "Mi 7Y Realtor Services Center", cuyo principio es esforzarnos incansablemente para mejorarse y ser lo más útil posible para usted.

Nuestras habilidades de ventas, conocimiento del mercado inmobiliario, alfabetización legal junto con la base acumulada de objetos le permitirán obtener todo al máximo: asesoramiento legal, una gran selección de apartamentos en Minsk y los suburbios de desarrolladores confiables, venta rápida y rentable de casi cualquier objeto en el mercado secundario, búsqueda de viviendas adecuadas en nuestra base de datos y mucho más.

Nuestros especialistas son muy móviles y siempre están en contacto con usted – usted puede obtener información en un momento conveniente de cualquier manera que sea cómodo para usted. “My 7Ya Realtor Services Center” siempre está listo para proporcionarle sus habilidades, conocimientos y experiencia – y usted puede confiar fácilmente en su propiedad con nosotros!

"Centro de servicios inmobiliarios Mi 7Y"

Licencia: No 02240/547 emitida por MJ RB 24.06.2026

Certificado de seguro: BR No.0005029

UNP: 193865932