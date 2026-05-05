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Duplexes in New York, Vereinigte Staaten von Amerika

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Doppelhaus 2 Schlafzimmer in New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Doppelhaus 2 Schlafzimmer
New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 86 m²
Wunderschöne 2-Zimmer-Duplex-Wohnung von 2019 mit Meerblick und Bergblick zum Verkauf, in de…
$469,479
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Doppelhaus 2 Schlafzimmer in New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Doppelhaus 2 Schlafzimmer
New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 115 m²
VERKAUF: STUNNING DUPLEX APARTMENT MIT PANORAMISCHEN VIEWS IN UPPER CALAHONDA – MIJAS In ei…
$351,815
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Doppelhaus 2 Schlafzimmer in New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Doppelhaus 2 Schlafzimmer
New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 104 m²
Sehr helles, komplett renoviertes Stadthaus mit herrlichem Blick über den Garten. Es besteht…
$441,239
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AdriastarAdriastar
Doppelhaus 3 Schlafzimmer in New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Doppelhaus 3 Schlafzimmer
New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 164 m²
STUNNING Duplex in der schönen, neu gebauten modernen Komplex in Elements, Altos de Marbella…
$692,981
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Doppelhaus 3 Schlafzimmer in New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Doppelhaus 3 Schlafzimmer
New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 144 m²
Exklusives Duplex mit Panoramablick in Señorío de Aloha, Nueva Andalucía Entdecken Sie dies…
$729,516
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Doppelhaus 3 Schlafzimmer in New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Doppelhaus 3 Schlafzimmer
New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 135 m²
Duplex-Wohnung mit 3 Schlafzimmern und 3 Bädern und einer großen Terrasse. 136 m2. Sehr gerä…
$500,071
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Melrose VillasMelrose Villas

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