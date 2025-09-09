  1. Realting.com
  2. Vereinigte Staaten von Amerika
  3. Miami
  4. Wohnquartier Stan 45 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica

Wohnquartier Stan 45 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica

Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$645
;
8
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 28834
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Vereinigte Staaten von Amerika
  • Region / Bundesland
    Florida
  • Nachbarschaft
    Miami-Dade County
  • Stadt
    Miami

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
Ulica 4jula, iza hotela Signum, 45m2, visoko prizemlje. Cijena: 550€

Standort auf der Karte

Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Transport

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Two bedroom apartmetn of 61sq.m - Zabjelo
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$144,354
Wohnviertel Stan 50 m² na Izdavanje – Master Kvart, Podgorica
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$1,174
Wohnviertel One bedroom apartment in Zagorič with a parking place
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$117,361
Wohnviertel Stan 127 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$322,743
Wohnviertel Stan 96 m² na Izdavanje – Master Kvart, Podgorica
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$2,582
Sie sehen gerade
Wohnquartier Stan 45 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$645
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Stan 88 m² na Prodaju – Budva
Wohnviertel Stan 88 m² na Prodaju – Budva
Wohnviertel Stan 88 m² na Prodaju – Budva
Wohnviertel Stan 88 m² na Prodaju – Budva
Wohnviertel Stan 88 m² na Prodaju – Budva
Alle anzeigen Wohnviertel Stan 88 m² na Prodaju – Budva
Wohnviertel Stan 88 m² na Prodaju – Budva
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$322,743
Uređen sa stilom i u potpunosti namješten. Nalazi se na trećem spratu zgradu, dvorišne orjentacije. Ima dva kupatila, dok postoji i mogućnost kupovine garažnog mjesta
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Stan 65 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Wohnviertel Stan 65 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Wohnviertel Stan 65 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Wohnviertel Stan 65 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Wohnviertel Stan 65 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Alle anzeigen Wohnviertel Stan 65 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Wohnviertel Stan 65 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$163,132
Prodaje se izuzetno lijep dvosoban stan, površine 65m2, sa jedinstvenim izgledom i izvanrednim rasporedom, smješten na fantastičnoj lokaciji, odmah iza Maksim zgrade, pored Hrama. Stan se nalazi na četvrtom spratu (bez lifta) sa visokim potkrovljem, čija je najviša tačka preko 4m, što ovom p…
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Three bedrom apartment of 115sq.m, Preko Morače
Wohnviertel Three bedrom apartment of 115sq.m, Preko Morače
Wohnviertel Three bedrom apartment of 115sq.m, Preko Morače
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$3,204
In one of the most attractive locations in the city, at the very beginning of Dalmatinska Street. The apartment is located on the first floor of a building that represents a combination of privacy and modern living. The apartment has a terrace with a view of the Temple and the possibility …
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Vereinigte Staaten von Amerika
Immobilienkauf in den USA: Was ausländische Investoren wissen müssen
09.09.2025
Immobilienkauf in den USA: Was ausländische Investoren wissen müssen
Wem wird am häufigsten ein US-Visum verweigert? Aktuelle Bounce-Statistiken
16.05.2025
Wem wird am häufigsten ein US-Visum verweigert? Aktuelle Bounce-Statistiken
Wie hoch sind die Kosten für die Instandhaltung von Wohnraum in den USA? Wir sprechen über die Grundsteuer
14.05.2025
Wie hoch sind die Kosten für die Instandhaltung von Wohnraum in den USA? Wir sprechen über die Grundsteuer
Die 10 besten US-Städte zum Leben: ein ausführlicher Leitfaden
03.02.2025
Die 10 besten US-Städte zum Leben: ein ausführlicher Leitfaden
So erhalten Sie eine US-Greencard 2026: Wann Sie einen Antrag stellen müssen, was zu beachten ist und warum sie abgelehnt werden kann
09.10.2024
So erhalten Sie eine US-Greencard 2026: Wann Sie einen Antrag stellen müssen, was zu beachten ist und warum sie abgelehnt werden kann
Bildung in den USA: alle Ebenen, Merkmale und Top-Bildungseinrichtungen
18.09.2024
Bildung in den USA: alle Ebenen, Merkmale und Top-Bildungseinrichtungen
«Nur Verdienst und Inflationsschutz — keine weiteren Vorteile». Wie kann ein Ausländer in den US-Immobilienmarkt investieren und was sollte man dabei beachten?
31.10.2022
«Nur Verdienst und Inflationsschutz — keine weiteren Vorteile». Wie kann ein Ausländer in den US-Immobilienmarkt investieren und was sollte man dabei beachten?
Alle Veröffentlichungen anzeigen