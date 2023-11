Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

von €8,14M

395–556 m² 2

Kapitulation vor: 2026

Ausländische Immobilien ab 40.000 $. KOSTENLOSE BERATUNG. HILFE BEI DER ERHALTEN DES WOHNSTANDES. Wir helfen Ihnen bei der Auswahl eines KOSTENLOSEN Objekts und organisieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler! - exklusive Immobilien; - Unterstützung bei der Organisation des Umzugs; - jährliche Kapitalerträge bis zu 20%; - finanzielle Einkommensgarantie; - Rechtsschutz der Transaktion; - kostenlose Beratung; - mehr als 200 Büros in der Russischen Föderation, den VAE, der Türkei und anderen Ländern. - Wählen Sie Immobilien für Ihr Budget und Ihre Wünsche! Vela Residences – ist ein 31-stöckiges Wohnhaus. Es befindet sich in strategischer Lage in Business Bay, einer der renommiertesten Geschäftsgemeinschaften des Emirats. Dank dessen haben zukünftige Bewohner einfachen Zugang zu wichtigen Infrastruktureinrichtungen und beliebten Attraktionen. OMNIYAT, eine der vielversprechendsten Entwicklungsorganisationen auf dem Immobilienmarkt im Nahen Osten, arbeitet an dem Projekt. Zukünftige Mieter erhalten Zugang zu einem persönlichen Service à la carte. Sie können die Dienste des Reinigungspersonals der Residenz, des Personal Trainers sowie des Concierges in Anspruch nehmen, der bei der Lösung verschiedener Probleme wie der Buchung eines Tisches in einem Restaurant und vieler anderer Haushaltsprobleme behilflich ist. Infrastruktur: Besitzer von Elite-Residenzen haben Zugang zu folgenden Annehmlichkeiten: - Empfang, hinter dem rund um die Uhr ein Concierge steht; - privater Parkplatz; - Konferenzraum; - Kino; - öffentliche Bereiche mit kostenlosem WLAN; - Spielplätze für Kinder; - ein Schönheitssalon; - Spa; - Fitnessstudio; - ein Studio für Yoga und Pilates; - Erholungsgebiet; - Innen- und Außenpools; - Grünflächen; - lange Fußwege; - Privatstrand. Von den massiven Fenstern der Residenzen aus öffnet sich ein malerischer Blick auf den künstlichen Kanal mit einer Länge von mehr als 3 km. Wir garantieren die volle rechtliche Unterstützung für die Transaktion. Wir bieten nur profitable und zuverlässige Immobilien in den VAE an. Rufen Sie an oder schreiben Sie, beantworten Sie alle Ihre Fragen!