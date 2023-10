Residential complex with swimming pools, sports grounds, green walking areas, near the beach, MBR City, Dubai, UAE

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

von €250,000

Kapitulation vor: 2026

Royal BIP Real Estate Brokers freut sich, seinen Kunden ein fantastisches Studio-Apartment in Dubai Maritime City anbieten zu können, das von Omniyat als Anwa Aria bekannt ist Schlüsselhighlights; Hochhausturm mit atemberaubendem Wohngefühl am Wasser Verbunden mit dem exklusiven Kreuzfahrtziel Mina Rashid Perfekte Lage in Dubai Maritime City in ruhiger Lage am Wasser Bietet ein harmonisches und ruhiges Lebensumfeld, abseits von Hektik Direkter Zugang zu unberührten Sandstrandgebieten, perfekt für Entspannungs- und Freizeitaktivitäten Ein schwimmender Yachtclub in der Nähe bietet die Möglichkeit, die luxuriösen Einrichtungen am Wasser zu genießen Ausstattung & Ausstattung; Studio 1 Bad Unmöbliert BUA; 438 Sqft Wäschebereich Balkon / Terrasse Gymnasium Schwimmbad mit Meerblick Parkplatz Freizeit & Unterhaltung Gastfreundschaft Concierge-Dienste Essbriefe Zugang zum Strand Einzelhandelszentrum Familienzone Grillplatz Bodenverkauf Kinder ’ Zentrum Marina Walkway Außenterrasse Podium Dachdeck Yoga Studio Für weitere Details und Besichtigungen rufen Sie bitte an: Mr. MOEEN AHMAD unter Royal B I P Real Estate Brokers ist ein führendes Unternehmen, das sich auf die Vermittlung von Wohn- und Gewerbeimmobilien spezialisiert hat und seinen Eigentümern ONE STOP-Lösungen bietet/Vermieter und Investoren, um ihre Wunschergebnisse zu erzielen. Wir sind immer da, um unsere Kunden bei der Suche und Fertigstellung von Verkaufstransaktionen von Wohn- und Gewerbeimmobilien zu unterstützen, Gebäude und Grundstücke mit aktuellen Kenntnissen des UAEs-Immobilienmarktes und der Gesetze. Royal B I P Immobilienmakler ist bei der Real Estate Regulatory Authority ( RERA ) Nr. 28284