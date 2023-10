New complex of villas Ayla (Serenity Mansions) with a private beach, Tilal Al Ghaf, Dubai, UAE

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

von €1,28M

32–144 m² 5

Ausländische Immobilien ab 40.000 $. KOSTENLOSE BERATUNG. HILFE BEI DER ERHALTEN DES WOHNSTANDES. Wir helfen Ihnen bei der Auswahl eines KOSTENLOSEN Objekts und organisieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler! - exklusive Immobilien; - Unterstützung bei der Organisation des Umzugs; - jährliche Kapitalerträge bis zu 20%; - finanzielle Einkommensgarantie; - Rechtsschutz der Transaktion; - kostenlose Beratung; - mehr als 200 Büros in der Russischen Föderation, den VAE, der Türkei und anderen Ländern. - Wählen Sie Immobilien für Ihr Budget und Ihre Wünsche! Seapoint — Premium-Wohnkomplex des berühmten Entwicklers Emmaar Properties. Es befindet sich in Emaar Beachfront, besteht aus zwei Türmen in 42 und 57 Etagen und gilt als einer der höchsten auf der Halbinsel. Das Projekt präsentiert luxuriöse Apartments mit 1 – 3 Schlafzimmern, exklusiven Penthäusern mit 5-6 Schlafzimmern und Halbdekaden. Residenzen von 53 Quadratmetern. m bis 1.090 Quadratmeter. m sind mit privaten Balkonen mit herrlichem Blick auf Ain Dubai und Palm Jumeirah ausgestattet. Immobilien werden ohne Möbel verkauft. Alle Apartments verfügen über eine Waschküche und in den Drei-Zimmer-Residenzen — ein Zimmermädchen. Zu den Penthäusern gehören Terrassen, ein Familienzimmer und eine Demoküche. Bewohner von Wohnhäusern mit sechs Schlafzimmern können unter anderem das Heim-Fitnessstudio nutzen. Infrastruktur: Die Bewohner von Seapoint erhalten Zugang zu einer Vielzahl von Annehmlichkeiten, darunter: - 40-Meter-Pool, ergänzt durch Sonnenliegen und ein Kinderbecken; - Ein luxuriöser Dachgarten des Gebäudes mit einer Fläche von mehr als 3.000 Quadratmetern. m; - ein privater 450-Meter-Strand, der nur für Bewohner des Komplexes bestimmt ist; - Stadtgebiet an der Promenade mit einer großen Anzahl von Handels- und F & B-Starts; - überdachter Parkplatz; - Kinderspielplatz; - Gemeinschaftsräume; - Grillplätze; - Boutiquen und Cafés im Erdgeschoss; - angelegter Garten. Ort: Die Bewohner von Seapoint können schnell in jeden Teil von Dubai gelangen, da sich der Komplex neben der Sheikh Zayed Road befindet. Etwa eine halbe Stunde mit dem Auto erreichen Sie den Jumeirah Village Circle, Al Safa und den Dubai International Airport. Sie können auch öffentliche Verkehrsmittel — Mina Al Siyahi, Le Meridien Hotel 2, Mina Al Siyahi nutzen. Bushaltestellen sind nur einen kurzen Spaziergang entfernt, Le Meridien Hotel 1 und die Straßenbahnhaltestelle Mina Seyahi. Wichtige Infrastruktureinrichtungen wie: - Spinneys, Carrefour; - Marina Medical Center; - Amerikanische Universität in Dubai; - Monroes Kindergarten; - Al Manara Apotheke. Skydive Dubai, Jungle Bay, der Dubai International Marine Club und der Dubai Marina Yacht Club befinden sich ebenfalls in unmittelbarer Nähe. Da Emaar Beachfront — Teil des Hafens von Dubai ist, erhalten die Bewohner von Seapoint Zugang zum größten Yachthafen der Region, in dem es viele Einzelhandelsgeschäfte und F & B-Leads gibt. Rufen Sie uns an und wir bieten eine kostenlose Auswahl der besten Einrichtungen in den VAE für Ihr Budget und Ihre Wünsche!