New large-scale project of townhouses Reportage Village in Dubailand, Dubai, UAE

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

von €160,311

35–64 m² 2

Kapitulation vor: 2026

Lage - Arjan Bauende - II 2026 Dolce Vita ist im Stil bezaubernder Architektur in Europa hergestellt und ist ein Hochhaushotel +, eine Residenz mit vielen Annehmlichkeiten des preisgekrönten Boutique-Entwicklers Vincitore Group. Das Projekt zeichnet sich durch viktorianische Architektur aus und befindet sich in der prestigeträchtigen Gegend von Arjan. Das Gebäude hat eine Höhe von 16 Etagen mit exklusiven Studios, klassischen und Premium-Apartments mit 1 Schlafzimmer und luxuriösen Apartments mit 2 Schlafzimmern. Die Residenzen zeichnen sich durch ein geräumiges Layout, hohe Decken, hochwertige Materialien und luxuriöse Oberflächen aus, was eine harmonische Kombination aus Größe und Funktionalität schafft. Verfügbarkeit: Wundergarten - 5 min Mall of the Emirates - 5 min Global Village - 10 min Burj Khalifa - 10 min Der Komplex bietet eine ganze Reihe luxuriöser Annehmlichkeiten für die Bewohner: Pool Kreuzung Boutiquen und Geschäfte Spielplatz Kinderbecken Sauna und Whirlpool Grüne Pflanzungen Grillplatz Spielzimmer Unendlichkeitspool Yoga Studio Cafés und Restaurants Kino Concierge-Service Sicherheits- und Videoüberwachung Parkplatz Park Golfplatz Garten Hookah Der Komplex umfasst: Studios - von 35,3 m2 - von 603.000 AED ( 165 000 $ ) 1 Bett - von 63,6 m2 - von 995 000 AED ( 271 000 $ ) 1 Bett Premium - von 71,5 m2 - von 1 225 000 AED ( 334 000 $ ) 2 Betten - von - 86,2 m2 - von 1 425 000 AED ( 339 000 $ ) Das Projekt hat mehrere Zahlungspläne zur Auswahl beim Kauf von Wohnungen, von denen jeder unbestreitbare Vorteile hat: ICH. Zahlung 100% + 4% DLD ( Steuer ) Bonus: jährliches garantiertes Einkommen von 8% für 3 Jahre in der Bauphase!!! Das garantierte Einkommen beginnt am 22. Tag nach 100% Zahlung! II. Installation bis zum Ende des Projekts 30% + 4% DLD ( Steuer ) - Anzahlung 30% - nach 5 Monaten 30% - nach 10 Monaten 10% - zum Zeitpunkt des Projektabschlusses Bonus: Das garantierte Einkommen von 8% beginnt nach Abschluss des + -Projekts. Der Kunde ist für 3 Jahre von der Zahlung der Servicegebühr ( für die Wartung des Komplexes ) befreit. III. Installation für 5 Jahre ( 2 Jahre nach Lieferung ) 20% + 4% DLD ( Steuer ) - Anzahlung 1% - monatlich für 36 Monate 5% - nach 5 Monaten 5% - nach 10 Monaten 5% - nach 15 Monaten 5% - zum Zeitpunkt des Projektabschlusses 1% - monatlich 24 Monate nach Abschluss des Baus IV. Standard ( Loyaler Zahlungsplan ) 20% + 4% DLD ( Steuer ) - Anzahlung 10% - nach 6 Monaten 10% - nach 12 Monaten 10% - nach 18 Monaten 50% zum Zeitpunkt des Projektabschlusses